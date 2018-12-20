Тренд уходящего года: увеличение предложения квартир с патио

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Около 90 апартаментов и квартир с патио сегодня предлагается в элитном и премиальном сегментах Москвы. Больше всего (45% от всего объема предложений) вариантов можно рассмотреть в районе Хорошево-Мневники (СЗАО). Средняя цена за квадратный метр подобного жилья – 760 тыс. рублей, но в разных локациях цена может колебаться как в сторону снижения цены (до 300 тыс. руб. за кв.м, например, в Марьиной Роще, и 1,1 млн. руб. за кв. м в Хорошево-Мневники).Квартиры с патио сегодня реализует в премиальном клубном доме NV/9 ARTKVARTAL компания Insigma – они оказались в числе наиболее востребованных среди предложений элитного и премиального сегментов. Также в комплексе элитных особняков ORDYNKA есть аналогичные предложения с патио. Но количество таких лотов достаточно быстро уменьшается, несмотря на тренд года – увеличение предложения в этом узком сегменте.