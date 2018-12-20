В Саратовской области Дед Мороз зарабатывает на 6 тысяч рублей больше, чем Снегурочка

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По информации пресс-службы компании, за последние три года нашли работу более полутора тысяч Дедов Морозов и Снегурочек. В нашем регионе актерам предлагается оплата от 500 до 1000 рублей за 30 минут работы.По подсчетам аналитиков, в 2018 году предлагаемая заработная плата для Деда Мороза оказалась выше, чем у Снегурочки в среднем на 6 тысяч рублей. Если за предпраздничные и праздничные дни Дед Мороз может заработать в среднем чуть больше 37 тысяч рублей, то Снегурочка может рассчитывать на вознаграждение в 31 500 рублей."Примечательно, что в Москве и Санкт-Петербурге ситуация иная – Снегурочки там получают больше Дедов Морозов. Зарплата главного зимнего волшебника в столицах – 43 000 рублей, Снегурочек – 52 000 рублей", - отмечают в агентстве.На роль новогодних персонажей в основном претендуют соискатели в возрасте от 18 до 30 лет, имеющие опыт работы в сфере искусства и развлечений.