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На железнодорожном вокзале Балакова восстановлено отопление

Новости
На железнодорожном вокзале Балакова восстановлено отопление

На график движения поездов инцидент не повлиял.

17 декабря на железнодорожном вокзале Балаково завершились работы по ремонту трубы отопления. По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, железнодорожниками были предприняты все необходимые меры для ликвидации последствий коммунальной аварии. Ремонтные бригады, которые работали в круглосуточном режиме, заменили участок теплотрассы протяженностью 80 метров.

Сообщается также, что для поддержания оптимального температурного режима в помещениях вокзала во время ремонта были установлены сертифицированные обогревательные приборы. На график движения поездов данный инцидент не повлиял.

Фото http://gazetabalakovo.ru