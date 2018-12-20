Специалисты шинного комплекса KAMA TYRES провели экскурсию по предприятию для журналистов

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Более 30 тыс. шин Viatti ежедневно выпускаются на производственных мощностях шинного комплекса KAMA TYRES. Корреспонденты федерального издания «Комсомольская правда» побывали на одном из предприятий комплекса и узнали, какие этапы производства проходят шины Viatti.Процесс производства начинается в подготовительном цехе предприятия. Здесь по секретной рецептуре компании получают специальную резиновую смесь, которая отвечает за эксплуатационные характеристики будущей продукции. Готовую смесь из технического углерода, натурального и синтетического каучука, химикатов вальцуют в ленты. Из резиновой смеси на начальном этапе сборочного производства изготавливают необходимые полуфабрикаты – всего 10-30 разных компонентов.Все компоненты – силовые элементы, брекерный браслет, протектор и так далее – соединяют в целое и отправляют на формовку и вулканизацию. После этого этапа шина приобретает знакомый всем автовладельцам внешний вид.Перед тем, как шинная продукция Viatti попадёт на российский или зарубежный рынок, её ожидают геометрические и балансировочные тесты, проверка на ширографе, динамические и статические испытания. Любую шину с дефектами утилизируют.Источник: https://www.kp.ru/daily/26906.7/3950827/