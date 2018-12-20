Академдрама открыла рубрику "Слушаем саратовский театр"
В честь наступившего Года Театра и в канун наступающего 2019-го года Саратовский академический театр драмы решил сделать зрителям и себе замечательный подарок.
Теперь на странице официального сайта Академдрамы – «Слушаем Саратовский Театр» – вы сможете познакомиться с уникальными архивными аудиозаписями, запечатлевшими голоса артистов, в разные годы служивших на сцене Саратовского театра драмы.
Начинается цикл с записи, которую известная радиоведущая Лейла Бочкова сделала в 1972 году. Народная артистка России Анна Николаевна Стрижова, чье 100-летие театр отмечает в этом году, читает русскую народную сказку (так обозначено в сопровождении к аудиозаписи) «О нужде».