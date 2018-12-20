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Проект «Школа парламентаризма» подвел итоги самого массового сезона

Новости
Проект «Школа парламентаризма» подвел итоги самого массового сезона

Стажировки в Госдуме и региональных органах власти пройдут более тысячи студентов – выпускников «Школы парламентаризма».

«Молодая Гвардия» 18 декабря объявила итоги IV сезона молодежного проекта, участниками которого стали около 30 тысяч молодых людей из большинства регионов России. В областях страны и Москве во время проекта организаторы провели более 1 500 встреч с известными политиками, специалистами в сфере медиа, политологами. Всего 1 177 студентов названы лучшими выпускниками «Школы парламентаризма» – они получат возможность поработать в Госдуме помощниками депутатов, пройти стажировку в региональных правительствах, парламентах и исполкомах партии «Единая Россия».

Как отметила Ольга Баталина, Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», «Школа парламентаризма» намного повзрослела и является для многих молодых активистов хорошей площадкой и стартом в политической и общественной карьере. Она подчеркнула – выпускники проекта не только хотят перемен, но и готовы эти перемены воплощать. Они уже умеют разрабатывать и запускать собственные проекты в социальной сфере, хорошо разбираются в законотворчестве.