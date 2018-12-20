МЧС напоминает: соблюдайте правила безопасности в новогодние праздники

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В связи с этим ГУ МЧС предупреждает:"Особенно важно помнить о безопасности при покупке пиротехнических изделий. Не приобретайте их «с рук» или лотков на улице, делать это следует только в специализированных магазинах. Не используйте самодельные пиротехнические изделия! Детям запрещается самостоятельно использовать пиротехнику.Приобретая пиротехнические изделия, проверьте наличие сертификата соответствия, инструкции на русском языке, указание срока годности. Приобретать незнакомое изделие, не получив инструкции или квалифицированной консультации, не стоит.Выбирая пиротехнические изделия, обратите внимание на их внешний вид. Нельзя использовать изделия, имеющие явные дефекты: измятые, подмоченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля.Также надо помнить, что при неосторожном обращении с пиротехническими изделиями или при неправильном их хранении они легко могут воспламениться и привести к пожару или нанести травму.Проблемы могут возникнуть и при использовании электрических елочных украшений. Поэтом размещайте электрогирлянды на безопасном для ребенка уровне и не оставляйте их постоянно включенными. Не оставляйте детей без присмотра вблизи работающих электрических приборов".