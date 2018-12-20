20 декабря 2018 16:31 ЧЕТВЕРГ
Новости
14:42 | 20 декабря
Гандболисты «СГАУ-Саратов» одержали победу в своем последнем матче в 2018 году
13:57 | 20 декабря
На железнодорожном вокзале Балакова восстановлено отопление
13:05 | 20 декабря
МЧС напоминает: соблюдайте правила безопасности в новогодние праздники
12:19 | 20 декабря
Академдрама открыла рубрику "Слушаем саратовский театр"
11:27 | 20 декабря
Специалисты шинного комплекса KAMA TYRES провели экскурсию по предприятию для журналистов
10:37 | 20 декабря
Большинство россиян считают, что своим трудом заслужили достойные подарки на новый год
09:54 | 20 декабря
21 декабря на Театральной площади пройдет очередная ярмарка "выходного дня"
09:00 | 20 декабря
В Саратове откроется выставка «Герои труда»
21:41 | 19 декабря
Проект «Школа парламентаризма» подвел итоги самого массового сезона
18:00 | 19 декабря
В День органов отечественных ЗАГС в Саратове прошли «ночные регистрации брака»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

МЧС напоминает: соблюдайте правила безопасности в новогодние праздники

Новости


Новый год – самый любимый праздник, особенно у детей. Однако даже в эти долгожданные дни новогодних и рождественских каникул нельзя терять бдительности и осторожности. Следует помнить, что соблюдение правил безопасности в Новый год - это не простое предупреждение, а залог хорошего семейного праздника.

В связи с этим ГУ МЧС предупреждает:

"Особенно важно помнить о безопасности при покупке пиротехнических изделий. Не приобретайте их «с рук» или лотков на улице, делать это следует только в специализированных магазинах. Не используйте самодельные пиротехнические изделия! Детям запрещается самостоятельно использовать пиротехнику.

Приобретая пиротехнические изделия, проверьте наличие сертификата соответствия, инструкции на русском языке, указание срока годности. Приобретать незнакомое изделие, не получив инструкции или квалифицированной консультации, не стоит.

Выбирая пиротехнические изделия, обратите внимание на их внешний вид. Нельзя использовать изделия, имеющие явные дефекты: измятые, подмоченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля.

Также надо помнить, что при неосторожном обращении с пиротехническими изделиями или при неправильном их хранении они легко могут воспламениться и привести к пожару или нанести травму.

Проблемы могут возникнуть и при использовании электрических елочных украшений. Поэтом размещайте электрогирлянды на безопасном для ребенка уровне и не оставляйте их постоянно включенными. Не оставляйте детей без присмотра вблизи работающих электрических приборов".