20 декабря 2018 16:31 ЧЕТВЕРГ
Новости
14:42 | 20 декабря
Гандболисты «СГАУ-Саратов» одержали победу в своем последнем матче в 2018 году
13:57 | 20 декабря
На железнодорожном вокзале Балакова восстановлено отопление
13:05 | 20 декабря
МЧС напоминает: соблюдайте правила безопасности в новогодние праздники
12:19 | 20 декабря
Академдрама открыла рубрику "Слушаем саратовский театр"
11:27 | 20 декабря
Специалисты шинного комплекса KAMA TYRES провели экскурсию по предприятию для журналистов
10:37 | 20 декабря
Большинство россиян считают, что своим трудом заслужили достойные подарки на новый год
09:54 | 20 декабря
21 декабря на Театральной площади пройдет очередная ярмарка "выходного дня"
09:00 | 20 декабря
В Саратове откроется выставка «Герои труда»
21:41 | 19 декабря
Проект «Школа парламентаризма» подвел итоги самого массового сезона
18:00 | 19 декабря
В День органов отечественных ЗАГС в Саратове прошли «ночные регистрации брака»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Большинство россиян считают, что своим трудом заслужили достойные подарки на новый год

Новости
Большинство россиян считают, что своим трудом заслужили достойные подарки на новый год

Компания ОБИ исследовала предновогодние ожидания покупателей товаров для ремонта, строительства и сада. В опросе, который прошел в начале декабря 2018 года в городах присутствия ОБИ в России, приняли участие более 1000 человек.

Новогодняя сказка
Опрос показал, что большинство россиян будут встречать Новый год традиционно — в кругу близких, ходить по магазинам в поисках подарков и наряжать дома елку. При этом большинство опрошенных (85%) считают, что хорошо вели себя в этом году и заслужили достойные подарки. Несмотря на то, что 86% участников опроса верили в Деда Мороза до 10 лет, нашлись те, кто и во взрослом возрасте надеется на новогоднее чудо. Каждый 10-й участник исследования рассчитывает, что его заветные желания сбудутся под бой курантов и он найдет под елкой ключи от нового автомобиля или квартиры. Также в числе самых желанных подарков — техника (17%), деньги и путешествия (по 7%), а некоторые респонденты (2%) хотят получить ремонт в подарок.

Елки зеленые
Россияне по-прежнему считают Новый год семейным праздником. Абсолютное большинство (80%) собираются встречать 2019 год дома. Самые амбициозные планы на новогоднюю ночь у жителей Сургута — 36% опрошенных жителей собираются провести праздники в другом городе России.

Для россиян елка — главный атрибут Нового года, только 14% опрошенных не собираются ее наряжать. При этом искусственные ели постепенно заменяют натуральных зеленых красавиц: 58% опрошенных поддерживают экотренд и отказываются от покупки живых деревьев. Больше всего заботятся о сохранности природы жители Рязани (77%), Екатеринбурга (74%) и Нижнего Новгорода (71%). А вот в Саратове, Волгограде и Омске не могут представить новогодние праздники без аромата натуральной хвои. В этих городах около 65% опрошенных выбирают живые елки.

Время подарков
Как показало исследование ОБИ, предновогоднего ажиотажа в торговых центрах в этом году не избежать: большинство опрошенных собираются закупать новогодние подарки офлайн, и только 20% решили сделать основным местом покупки Интернет. Больше всего любителей онлайн-шопинга проживает в Екатеринбурге (28%), а вот в торговых центрах Волгограда и Омска ожидаются самые большие очереди.

На елочные игрушки и другие новогодние украшения для дома большинство участников опроса (87%) готовы потратить до 5000 рублей. Самые щедрые любители праздничной атмосферы живут в Омске — каждый пятый житель этого города готов потратить до 10 тысяч рублей, чтобы создать новогоднюю сказку у себя дома.

Самые популярные цвета елочных украшений классические: золотой (28%), красный (27%), серебристый (23%) и синий (22%). При этом 42% респондентов ежегодно обновляют запасы новогодних игрушек. Больше всего любителей обновить «елочный гардероб» в Волгограде (65%), а вот в Санкт-Петербурге предпочитают делать это только раз в 2−5 лет.