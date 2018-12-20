Большинство россиян считают, что своим трудом заслужили достойные подарки на новый год

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Новогодняя сказкаОпрос показал, что большинство россиян будут встречать Новый год традиционно — в кругу близких, ходить по магазинам в поисках подарков и наряжать дома елку. При этом большинство опрошенных (85%) считают, что хорошо вели себя в этом году и заслужили достойные подарки. Несмотря на то, что 86% участников опроса верили в Деда Мороза до 10 лет, нашлись те, кто и во взрослом возрасте надеется на новогоднее чудо. Каждый 10-й участник исследования рассчитывает, что его заветные желания сбудутся под бой курантов и он найдет под елкой ключи от нового автомобиля или квартиры. Также в числе самых желанных подарков — техника (17%), деньги и путешествия (по 7%), а некоторые респонденты (2%) хотят получить ремонт в подарок.Елки зеленыеРоссияне по-прежнему считают Новый год семейным праздником. Абсолютное большинство (80%) собираются встречать 2019 год дома. Самые амбициозные планы на новогоднюю ночь у жителей Сургута — 36% опрошенных жителей собираются провести праздники в другом городе России.Для россиян елка — главный атрибут Нового года, только 14% опрошенных не собираются ее наряжать. При этом искусственные ели постепенно заменяют натуральных зеленых красавиц: 58% опрошенных поддерживают экотренд и отказываются от покупки живых деревьев. Больше всего заботятся о сохранности природы жители Рязани (77%), Екатеринбурга (74%) и Нижнего Новгорода (71%). А вот в Саратове, Волгограде и Омске не могут представить новогодние праздники без аромата натуральной хвои. В этих городах около 65% опрошенных выбирают живые елки.Время подарковКак показало исследование ОБИ, предновогоднего ажиотажа в торговых центрах в этом году не избежать: большинство опрошенных собираются закупать новогодние подарки офлайн, и только 20% решили сделать основным местом покупки Интернет. Больше всего любителей онлайн-шопинга проживает в Екатеринбурге (28%), а вот в торговых центрах Волгограда и Омска ожидаются самые большие очереди.На елочные игрушки и другие новогодние украшения для дома большинство участников опроса (87%) готовы потратить до 5000 рублей. Самые щедрые любители праздничной атмосферы живут в Омске — каждый пятый житель этого города готов потратить до 10 тысяч рублей, чтобы создать новогоднюю сказку у себя дома.Самые популярные цвета елочных украшений классические: золотой (28%), красный (27%), серебристый (23%) и синий (22%). При этом 42% респондентов ежегодно обновляют запасы новогодних игрушек. Больше всего любителей обновить «елочный гардероб» в Волгограде (65%), а вот в Санкт-Петербурге предпочитают делать это только раз в 2−5 лет.