21 декабря на Театральной площади пройдет очередная ярмарка "выходного дня"

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Также 21 декабря 2018 года ярмарки пройдут на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской» и на двух торговых площадках в Заводском районе: на пересечении улиц Пензенская и Томская и на рынке поселка Комсомольский.Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области будут предложены к реализации: мясо, рыба, плодоовощная продукция, яйцо, хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия, крупы, молоко и молочные продукты, колбасы и мясные деликатесы, мед и другие продукты питания.Также к реализации будут предложены новогодние ёлки из Базарно-Карабулакского, Балтайского, Вольского районов области.Режим работы ярмарок - с 08.00 до 16.00 часов.Для жителей города Саратова 29 декабря 2018 года на Театральной площади города Саратова будет организована предпраздничная новогодняя ярмарка.По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.