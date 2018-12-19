Сергей Альмеев ответил на вопросы журналистов в электричке Саратов-Волгоград

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Как всегда, на встречу были приглашены представители средств массовых информаций всех трех регионов, которые объединяет Приволжская магистраль. На этот раз местом проведения брифинга был определен Волгоград. Однако у саратовских журналистов была возможность задать вопросы Сергею Альмееву, а также руководителям структурных подразделений дороги, уже по пути в Город-герой. Они стали пассажирами экспериментального рейса электрички Саратов-Волгоград, ввод которой запланирован на ближайшую перспективу.Представители СМИ смогли на своем опыте ощутить преимущества и недостатки состава. Поезд ЭП3Д достаточно вместительный (в нем четыре вагона общей вместительностью 354 места), более скоростной, чем поезда, которые в настоящее время курсируют по данному маршруту. Время в пути составило 5 часов 7 минут, однако железнодорожники заверили, что это не предел, в перспективе его планируется сократить до 4 часов 30 минут. Беззазорные сцепные устройства вагонов обеспечивают лучшую плавность хода и низкий уровень шума. В числе недостатков журналисты отметили недостаточное удобство сидений, отсутствие розеток для зарядки мобильных телефонов. По словам Сергея Альмеева, над устранением этих недостатков еще предстоит работать.- Электропоезд ЭП3Д относится к третьему классу комфортности, - рассказал начальник ПривЖД. - Он рассчитан на поездки близкого следования. Для дальних поездок он немного не приспособлен. Мы знаем, что здесь не хватает розеток, Wi-Fi, USB. Все это будет доработано для удобства пассажиров.Сергей Анварович отметил, что вопросы открытия данного маршрута в настоящее время отрабатываются с областным правительством. Изучается потребность в этом поезде, возможный пассажиропоток. Ожидается, что электричка будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям. Ориентировочная цена с учетом действующих тарифов составит 800 рублей. Начальник дороги также напомнил, что в следующем году в Саратовский регион поступит шесть поездов ЭП3Д.В пути следования журналистам рассказали о крупных инвестиционных проектах, которые реализует Приволжская железная дорога на территории Саратовской области. В их числе обустройство остановочного пункта в районе аэропортового комплекса «Гагарин». Как рассказал представитель Приволжской дирекции пассажирских обустройств Сергей Барулев, в реализацию данного проекта будет инвестировано в общей сложности более 190 млн рублей. На первом этапе, который завершится во втором квартале 2019 года, предусмотрено строительство пассажирских платформ длиной 170 м и шириной 4 м. Затем будет проведено благоустройство территории платформ с установкой систем освещения, скамеек, урн, информационных табло, звукового оповещения и так далее. Заключительным этапом станет строительство крытого пешеходного моста. Его ввод запланирован на 2020 год, а в 2019-м будут проводиться проектно-изыскательные работы.Еще один важный для Саратова проект – реконструкция железнодорожного вокзала. Начальник Приволжской региональной дирекции железнодорожных вокзалов Павел Сахожкин напомнил, что в последний раз она проводилась более 40 лет назад, с того времени все системы и коммуникации устарели и нуждаются в капитальной модернизации. Он рассказал, что на сегодняшний день сформировано техническое задание, проведены все необходимые геодезические работы, комплекс инженерных изысканий. В настоящее время продолжается подготовка проектной документации. Уже известно, что павильоны для досмотра пассажиров будут вынесены за пределы здания вокзала. Существенное обновление ждет платформенное хозяйство. Пространство вокзала будет переоборудовано для удобства маломобильных групп населения. В частности, появятся подъемные механизмы, тактильное покрытие для незрячих граждан и так далее. Удобство данной категории пассажиров будет учитываться и при реконструкции тоннельного перехода.В новом году начнется и подготовка проекта строительства Детской железной дороги на Соколовой горе. По словам Сергея Альмеева, в будущем этот объект может служить не только для занятий детей, но и стать частью транспортной системы Парка Победы. С ее помощью посетители музейного комплекса смогут передвигать по Соколовой горе, полюбоваться панорамой города. Железная дорога готова вложить в строительство 700 млн рублей. Еще порядка 300-400 млн рублей потребуется от города, в частности, на проведение укрепительных работ.Пока строительство Детской железной дороги в Саратове только в планах, в Волгограде она вовсю функционирует. На ее площадке как раз было организовано проведение пресс-конференции. Перед ее началом для журналистов организовали экскурсию. Ее провели ребята, которые осваивают азы профессии железнодорожника. Они показали свои учебные классы, тренажеры, на которых готовят будущих машинистов. Пригласили гостей и в Кванториум, где дети осваивают навыки 3D-моделирования, промышленного дизайна, занимаются робототехникой и так далее. Также представителям СМИ устроили небольшой экскурс в прошлое, познакомив с музеем истории Приволжской железной дороги.В ходе пресс-конференции Сергей Альмеев подвел итоги уходящего года. По его словам, по сравнению с 2017 годом на 3,7% увеличился грузооборот, на 3,5% - пассажирооборот. Показатели погрузки, наоборот, чуть снизились (98,1%).Что касается социальных составляющих, то, в частности, произошел рост заработной платы. Саратовские железнодорожники в среднем получают 45 649 рублей. Это почти на 20 тысяч больше, чем средняя зарплата в регионе.Сергей Анварович также рассказал, что с 2003 по 2018 годы общая сумма налоговых отчислений по трем регионам составила 53 млрд. рублей. В 2018 году в налоговые органы перечислено 4,717 млрд. рублей, в том числе 2,6 млрд. рублей – в Саратовской области.Продолжает дорога и реализацию социальных проектов и благотворительных акций. К примеру, набирает популярность ретро-поезд «Воинский эшелон». В этом году накануне Дня Победы он совершил остановку на 29 станциях во всех трех регионах ПривЖД. Сергей Альмеев пообещал, что в следующем году передвижной музей вновь выйдет на маршрут. Динамические выставки железнодорожной техники с показами исторических костюмов были организованы и в рамках празднования Дня железнодорожника. Еще одной важной акцией стал благотворительный забег «Достигая цели», который проводился уже во второй раз.В завершение брифинга Сергей Альмеев наградил представителей СМИ за оперативное освещение деятельности Приволжской железной дороги.