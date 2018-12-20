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В Саратове откроется выставка «Герои труда»

Новости


Презентация выставки «Герои труда» из цикла «Лучшие люди», посвященная 80-летию учреждения почетного звания «Герой Социалистического Труда», состоится в Саратовском историко-патриотическом комплексе «Музей боевой и трудовой славы» 20 декабря в 12.00.

На новой выставке будут представлены уникальные экспонаты из фондов музея, рассказывающие о выдающихся тружениках нашего региона: фотографии прославившегося на всю страну в годы Великой Отечественной войны Ферапонта Головатого, купившего на свои сбережения в 1942 году истребитель Як-1б и удостоенного звания Героя Социалистического Труда в 1948 году. Особый интерес у посетителей вызовут «Авторское свидетельство» Государственного комитета Совета министров СССР по делам изобретений и открытий и поздравительная телеграмма от имени руководства «Реали Монтэдисон Текнимонт» директору Саратовского производственного объединения «Нитрон» Владимиру Решетову. Вклад интеллигенции в развитие общества освещают материалы, посвящённые знаменитому саратовскому писателю Михаилу Алексееву, удостоенному звания Героя Социалистического Труда за большие достижения в развитии советской литературы.

Звание Горой Социалистического Труда отражало значимость человека-труженика в развитии государства, о чем и расскажут экспонаты выставки «Герои Труда» из цикла «Лучшие люди».