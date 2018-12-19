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В День органов отечественных ЗАГС в Саратове прошли «ночные регистрации брака»

Новости
В День органов отечественных ЗАГС в Саратове прошли «ночные регистрации брака»

18 декабря 2018 года 14 пар молодоженов зарегистрировали свой брак.

Церемонии бракосочетаний прошли в духе 20-х годов прошлого столетия. Тематику праздника выбрали сами молодожены и жители города. В 101-ую годовщину органов ЗАГС саратовские новобрачные танцевали свой первый танец под звуки джаза в живом исполнении, произносили клятву верности «при свете луны» и обменивались обручальными кольцами под салютом из конфетти.

«Уже четвертый год подряд мы проводим ночные регистрации в разной концепции, и всякий раз они пользуются популярностью. В прошлом году у нас было 14 пар, в этом - столько же. Мы всегда стараемся сделать для них что-то магическое и особенное», - рассказала начальник управления ЗАГС Правительства области Юлия Пономарева.

Роман Гнеушев и Екатерина Бочарова связали свою регистрацию брака со знаменательным событием: бабушка и дедушка жениха в этот день отметили «изумрудную свадьбу» - 55 лет в браке. Церемония стала особенной как для молодоженов, так и для юбиляров семейной жизни. Свой брак они регистрировали в этом же ЗАГСе.