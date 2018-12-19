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Экспорт саратовского зерна вырос в этом году в 2,3 раза

Новости
Экспорт саратовского зерна вырос в этом году в 2,3 раза

В 2018 году за пределы Саратовской области отгружено 3 миллиона189 тысяч тонн зерновых, масличных культур, продуктов переработки и семян (по сравнению с 2017 годом этот показатель вырос в 1,4 раза).

Из этого объема в другие регионы России и на экспорт отгружено 2 млн 655 тыс. тонн зерна (увеличение к прошлому году в 1,7 раза), в том числе только в экспортном направлении - более 2 млн 081 тыс. тонн (увеличение к прошлому году в 2,3 раза).

В этом году открыты новые рынки сбыта саратовского зерна на экспорт. Пшеницу закупают Индонезия, Танзания, Греция, Италия, нут – Ливан, Египет, чечевицу – Пакистан, лен - Турция, сафлор – Англия, Турция.

Главной экспортной культурой в области остается пшеница, география отгрузки которой ежегодно расширяется. Из урожая 2018 года на экспорт отправлено более 600 тыс. тонн. Отгрузка ведется в Азербайджан, Турцию, Румынию, Грецию, Грузию, Египет, Индонезию, Танзанию, Латвию, Италию.

Востребован экспорт других культур: ячменя, кукурузы, нута, сафлора, чечевицы, гороха, рыжика, льна.

Отгрузка зерна с территории области в экспортном направлении ведется всеми видами транспорта: железнодорожным, водным и автомобильным. Наибольшие объемы приходятся на железнодорожный транспорт. Однако в этом году объемы отгрузки с территории области водным транспортом превысили объемы отгрузки 2017 года в 2 раза.

Основные направления отгрузки зерна нового урожая на российский рынок – Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Волгоградская и Ростовская, Краснодарский край, Калининградская, Самарская, Тамбовская области и другие.