19 декабря 2018 21:03 СРЕДА
Новости
18:00 | 19 декабря
В День органов отечественных ЗАГС в Саратове прошли «ночные регистрации брака»
17:03 | 19 декабря
Сергей Альмеев ответил на вопросы журналистов в электричке Саратов-Волгоград
16:45 | 19 декабря
Экспорт саратовского зерна вырос в этом году в 2,3 раза
16:03 | 19 декабря
Лучшую молодую маму года выбрали в Саратове
15:10 | 19 декабря
В лесах Саратовской области перед новым годом усилено патрулирование
14:22 | 19 декабря
Новые подходы к ОРВ обсудили в Новосибирске
14:12 | 19 декабря
Строительство социального жилья: удачный и неудачный пример
13:31 | 19 декабря
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
12:40 | 19 декабря
В ТОП-12 популярных систем по поиску недвижимости в РФ включен портал ONREALT.RU
12:05 | 19 декабря
Начальник ПривЖД Сергей Альмеев получил премию за вклад в развитие региона
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Новые подходы к ОРВ обсудили в Новосибирске

Новости


При Минэкономразвития Новосибирской области 17 декабря в Новосибирске состоялось заседание Экспертного совета по оценке регулирующего воздействия (ОРВ). Участниками мероприятия выступили представители регионального министерства, общественных бизнес-объединений области и региональных блоков федеральных общественных организаций предпринимателей.

На заседании было уделено много внимания обсуждению новых подходов к ОРВ в Новосибирской области. В числе выступающих на Экспертном совете слово взяла Ольга Егорова, управляющий по работе с органами государственной власти пивоваренной компании «Балтика» в регионе Сибирь. По ее словам, пивовары активно используют процедуру ОРВ как единственный инструмент высказать свое мнение законодателям в рамках стадии обсуждения различных ограничений для бизнеса. Отраслевое сообщество пивоваров выступает за внедрение и совершенствование процедур ОРВ в регионе и постоянно пропагандирует применение этого механизма среди предпринимателей.

Ольга Егорова подчеркнула, что в Новосибирской области между бизнесом и властью налажен конструктивный диалог, что является основой благоприятного делового климата. Эксперты в ходе мероприятия отметили необходимость использовать ОРВ как эффективный инструмент для дальнейшей работы по совершенствованию нормативно-правовой базы.