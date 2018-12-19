Новые подходы к ОРВ обсудили в Новосибирске

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На заседании было уделено много внимания обсуждению новых подходов к ОРВ в Новосибирской области. В числе выступающих на Экспертном совете слово взяла Ольга Егорова, управляющий по работе с органами государственной власти пивоваренной компании «Балтика» в регионе Сибирь. По ее словам, пивовары активно используют процедуру ОРВ как единственный инструмент высказать свое мнение законодателям в рамках стадии обсуждения различных ограничений для бизнеса. Отраслевое сообщество пивоваров выступает за внедрение и совершенствование процедур ОРВ в регионе и постоянно пропагандирует применение этого механизма среди предпринимателей.Ольга Егорова подчеркнула, что в Новосибирской области между бизнесом и властью налажен конструктивный диалог, что является основой благоприятного делового климата. Эксперты в ходе мероприятия отметили необходимость использовать ОРВ как эффективный инструмент для дальнейшей работы по совершенствованию нормативно-правовой базы.