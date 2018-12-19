В ТОП-12 популярных систем по поиску недвижимости в РФ включен портал ONREALT.RU
Занимающийся мониторингом популярности сайтов сервис «Яндекс.Радар» включил интернет-ресурс ONREALT.RU в ТОП-12 наиболее популярных поисковых систем в сфере недвижимости в России. Проект стартовал менее года назад, но уже сейчас ежедневно его посещают более 45 тысяч пользователей, что подтверждает его востребованность.
Площадка по поиску недвижимости ONREALT.RU работает без посредников, предлагая своим клиентам хорошие условия для объявлений о продаже и сдаче коммерческих строений и жилых помещений в аренду и общения с собственниками жилья напрямую. Портал располагает большой базой с достоверными сведениями об объектах, сдаваемых в аренду и выставляемых на продажу по всей России. Вся информация имеет не только текстовое, но и визуальное описание объектов, поскольку все объявления подвергаются ручной модерации.
Онлайн-ресурс обладает удобным интерфейсом, который значительно облегчает поиск жилой недвижимости. Многофункциональный портал успешно работает, помогая тысячам пользователей ежедневно выходить на прямые контактами с собственниками и арендаторами/покупателями жилья, находить объекты, соответствующие заданным характеристикам.