В лесах Саратовской области перед новым годом усилено патрулирование

просмотров: 79

В этот период государственные лесные инспекторы министерства природных ресурсов и экологии и лесной охраны лесничеств инспектируют возможные места незаконных рубок. Рейды патрулирования проводятся с привлечением сотрудников полиции в рамках реализации утвержденного плана совместных межведомственных мероприятий по выявлению и пресечению нарушений лесного законодательства. Также на всех основных дорогах в настоящее время организовано 9 стационарных и 16 передвижных постов, на которых совместно с сотрудниками ГИБДД производится проверка автотранспорта, перевозящего новогоднюю лесопродукцию, и наличие документов на ее перевозку.Всего за истекший период на территории Саратовской области было проведено 82 рейда лесных участков в целях охраны хвойных насаждений от незаконных рубок. Кроме того, сотрудниками министерства и лесничеств в районах области ведется профилактическая и разъяснительная работа среди населения о недопустимости незаконной и бесконтрольной рубки хвойных насаждений, в том числе с целью заготовки новогодних елок, и ответственности, предусмотренной за нарушение лесного законодательства.Министерство природных ресурсов и экологии области напоминает, что за одно незаконно срубленное дерево породы сосна наступает административная ответственность по статье 8.28 КоАП РФ и назначается штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей и полное возмещение ущерба виновным лицом. За 2два незаконно срубленных дерева породы сосна с ущербом на общую сумму 7000 рублей и более наступает уголовная ответственность по статье 260 УК РФ и наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового.