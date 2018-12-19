19 декабря 2018 21:03 СРЕДА
Новости
18:00 | 19 декабря
В День органов отечественных ЗАГС в Саратове прошли «ночные регистрации брака»
17:03 | 19 декабря
Сергей Альмеев ответил на вопросы журналистов в электричке Саратов-Волгоград
16:45 | 19 декабря
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16:03 | 19 декабря
Лучшую молодую маму года выбрали в Саратове
15:10 | 19 декабря
В лесах Саратовской области перед новым годом усилено патрулирование
14:22 | 19 декабря
Новые подходы к ОРВ обсудили в Новосибирске
14:12 | 19 декабря
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13:31 | 19 декабря
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12:40 | 19 декабря
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12:05 | 19 декабря
Начальник ПривЖД Сергей Альмеев получил премию за вклад в развитие региона
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Начальник ПривЖД Сергей Альмеев получил премию за вклад в развитие региона

Новости
Начальник ПривЖД Сергей Альмеев получил премию за вклад в развитие региона

В минувший понедельник губернатор Саратовской области Валерий Радаев вручил награды победителям областного конкурса «Инвестор года».

В номинации «Инвестор года в сфере транспортно-логистической инфраструктуры» премию получил начальник Приволжской дороги Сергей Альмеев.

Конкурс «Инвестор года» проводится с 2007 года и позволяет поощрить предприятия, которые внесли наибольший вклад в социально-экономическое развитие региона.