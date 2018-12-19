Начальник ПривЖД Сергей Альмеев получил премию за вклад в развитие региона
В минувший понедельник губернатор Саратовской области Валерий Радаев вручил награды победителям областного конкурса «Инвестор года».
В номинации «Инвестор года в сфере транспортно-логистической инфраструктуры» премию получил начальник Приволжской дороги Сергей Альмеев.
Конкурс «Инвестор года» проводится с 2007 года и позволяет поощрить предприятия, которые внесли наибольший вклад в социально-экономическое развитие региона.