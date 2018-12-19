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Лучшую молодую маму года выбрали в Саратове

Новости


«Городской молодежный центр» выступил организатором масштабного городского конкурса «Молодая мама - 2018», - сообщает пресс-служба городской администрации.

"Мероприятие состоялось на площадке ТЦ «Тау Галерея», где за звание лучшей мамы боролись шесть конкурсанток.

Участницам конкурса предстояло выступить с презентационным роликом о своей семье, представить творческие номера и пройти интеллектуальную викторину. Родные и близкие конкурсанток активно поддерживали их на протяжении всего конкурса, некоторые даже показали семейные выступления.

По итогам трех туров обладательницей титула «Молодая мама - 2018» стала Дарья Замай, воспитывающая троих детей. Все конкурсантки были награждены памятными призами от Городского молодежного центра и партнеров мероприятия.

«Мне и моей семье конкурс очень понравился, я не только смогла показать свои таланты и умения, но и получила заряд положительных эмоций. Уверена, что зрители и другие участницы также остались довольны. В любом случае, мамой быть не просто, поэтому считаю, что звания «лучшей» достойна каждая мама» -прокомментировала победительница конкурса.

Напомним, конкурс «Молодая мама» проходит ежегодно, в прошлом году победу одержала Марина Сысоева, мама троих детей и преподаватель СГТУ имени Юрия Гагарина".