Лучшую молодую маму года выбрали в Саратове

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"Мероприятие состоялось на площадке ТЦ «Тау Галерея», где за звание лучшей мамы боролись шесть конкурсанток.Участницам конкурса предстояло выступить с презентационным роликом о своей семье, представить творческие номера и пройти интеллектуальную викторину. Родные и близкие конкурсанток активно поддерживали их на протяжении всего конкурса, некоторые даже показали семейные выступления.По итогам трех туров обладательницей титула «Молодая мама - 2018» стала Дарья Замай, воспитывающая троих детей. Все конкурсантки были награждены памятными призами от Городского молодежного центра и партнеров мероприятия.«Мне и моей семье конкурс очень понравился, я не только смогла показать свои таланты и умения, но и получила заряд положительных эмоций. Уверена, что зрители и другие участницы также остались довольны. В любом случае, мамой быть не просто, поэтому считаю, что звания «лучшей» достойна каждая мама» -прокомментировала победительница конкурса.Напомним, конкурс «Молодая мама» проходит ежегодно, в прошлом году победу одержала Марина Сысоева, мама троих детей и преподаватель СГТУ имени Юрия Гагарина".