На Театральной площади Саратова состоится церемония открытия главной Новогодней Елки городаа Мороза

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Будет подготовлено красочное театрализованное представление, а также презентация Дома Деда Мороза, который будет работать с 23 декабря по 8 января. Юные саратовцы смогут окунуться в волшебную атмосферу сказки, увидеть, как живет главный зимний волшебник, сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой, рассказать стихотворение, спеть новогоднюю песню, на память о посещении получить открытку с автографом и печатью Деда Мороза и сладкий подарокЗавершится мероприятие веселой концертной программой на сцене площади и хороводом вокруг Елки.С 23 декабря 2018 года Театральная площадь будет работать в специальном новогоднем режиме: с 23 по 30 декабря 2018 года с 16.00 до 19.00, со 2 по 8 января 2019 года с 12.00 до 19.00 в Доме Деда Мороза состоятся встречи с главными новогодними персонажами. Юные саратовцы смогут окунуться в волшебную атмосферу сказки, увидеть главного зимнего волшебника, сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой, рассказать стихотворение, спеть новогоднюю песню, а на память о посещении получить сладкий приз.В эти же дни с 17.00 до 18.30 на сцене состоятся театрализованные представления и концертные программы с участием творческих коллективов муниципальных учреждений культуры. Аниматоры проведут игровые программы у Новогодней Елки.