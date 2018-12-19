В Саратовском академическом театре оперы и балета состоится презентация книги и DVD-диска с документальным фильмом «Леонид Сметанников. Сделано в СССР»
20 декабря в 17:00 в Голубой гостиной Саратовского театра оперы и балета состоится презентация книги и DVD-диска с документальным фильмом «Леонид Сметанников. Сделано в СССР» о жизни и творчестве народного артиста СССР Леонида Сметанникова.
В 2018 году Леонид Сметанников отмечает двойной юбилей – 75-летие со дня рождения и 50-летие театральной деятельности.
К этим знаменательным датам по поручению Губернатора Саратовской области Валерия Радаева были созданы книга и документальный фильм о мэтре российской оперной сцены и эстраде..
На презентации будут присутствовать Леонид Сметанников, директор театра Алексей Комаров, автор книги Александр Демченко, автор проекта фильма Алексей Смирнов, режиссер фильма Мария Карманова ("Саратов 24").
По окончании презентации в 18:00 на сцене театра начнется Юбилейный концерт, посвященный 50-летию театральной деятельности Леонида Сметанникова.
С приветственным словом выступит Губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
В концертной программе юбиляр и солисты оперной труппы театра исполнят известные арии и дуэты русских и зарубежных композиторов. Дирижер концерта - Юрий Кочнев.