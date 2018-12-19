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В сельхозпредприятиях Саратовской области произведено более 116 тысяч тонн молока

Новости
В сельхозпредприятиях Саратовской области произведено более 116 тысяч тонн молока

Согласно оперативным данным министерства сельского хозяйства области на 17 декабря 2018 года в сельхозпредприятиях произведено 116,4 тысячи тонн молока, валовой надой молока за сутки составил 294 тонны, надой молока от коровы за сутки составляет 14,5 кг (+1,1 кг к 2017 году).

В производстве молока лидируют Марксовский (54796 тонн), Базарно-Карабулакский (8401 тонна), Татищевский (6076 тонн), Пугачёвский (5863 тонны) и Калининский (5654 тонны) муниципальные районы.

Надой молока на 1 корову за сутки выше или равен среднему показателю по области (14,5 кг) в сельхозпредприятиях Марксовского (28,6 кг), Энгельсского (20,1 кг), Калининского (16,2 кг) и Татищевского (14,5 кг) муниципальных районов.