В сельхозпредприятиях Саратовской области произведено более 116 тысяч тонн молока
Согласно оперативным данным министерства сельского хозяйства области на 17 декабря 2018 года в сельхозпредприятиях произведено 116,4 тысячи тонн молока, валовой надой молока за сутки составил 294 тонны, надой молока от коровы за сутки составляет 14,5 кг (+1,1 кг к 2017 году).
В производстве молока лидируют Марксовский (54796 тонн), Базарно-Карабулакский (8401 тонна), Татищевский (6076 тонн), Пугачёвский (5863 тонны) и Калининский (5654 тонны) муниципальные районы.
Надой молока на 1 корову за сутки выше или равен среднему показателю по области (14,5 кг) в сельхозпредприятиях Марксовского (28,6 кг), Энгельсского (20,1 кг), Калининского (16,2 кг) и Татищевского (14,5 кг) муниципальных районов.