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Подведены итоги конкурса "Дом. Дерево. Дитя"

Новости


В субботу, 15 декабря, в историческом парке «Россия – моя история» состоялось торжественное награждение участников конкурса для соотечественников «Дом. Дерево. Дитя», организатором которого является министерство занятости, труда и миграции области.

Конкурс проводится среди участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, уже пятый год и пользуется большой популярностью как у детей, так и у взрослых.

С приветственным словом к участникам конкурса обратилась первый заместитель министра занятости, труда и миграции области Наталья Жуковская: «Для Саратовской области очень важна реализация программы по оказанию содействия переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Это действенный механизм привлечения человеческих ресурсов, отвечающих задачам социально-экономического развития области. За 8 лет в регион переселилось более 21 тысячи человек. Мы гордимся этим достижением и стараемся создавать условия для их комфортного проживания, плодотворной работы, полноценного отдыха».

После церемонии вручения победителям ценных подарков и Дипломов все участники конкурса и гости праздника приняли участие в экскурсии по историческому парку «Россия – моя история», - сообщает пресс-служба регионального министерства занятости, труда и миграции.