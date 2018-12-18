Подведены итоги конкурса "Дом. Дерево. Дитя"

просмотров: 57

Конкурс проводится среди участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, уже пятый год и пользуется большой популярностью как у детей, так и у взрослых.С приветственным словом к участникам конкурса обратилась первый заместитель министра занятости, труда и миграции области Наталья Жуковская: «Для Саратовской области очень важна реализация программы по оказанию содействия переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Это действенный механизм привлечения человеческих ресурсов, отвечающих задачам социально-экономического развития области. За 8 лет в регион переселилось более 21 тысячи человек. Мы гордимся этим достижением и стараемся создавать условия для их комфортного проживания, плодотворной работы, полноценного отдыха».После церемонии вручения победителям ценных подарков и Дипломов все участники конкурса и гости праздника приняли участие в экскурсии по историческому парку «Россия – моя история», - сообщает пресс-служба регионального министерства занятости, труда и миграции.