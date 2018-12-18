5908 саратовских дворов очищено от снега за три дня
В период с 14 по 16 декабря на снегоуборочных работах было задействовано 2368 единиц спецтехники.
Уборку и противогололедную обработку улично-дорожной сети, тротуаров и пешеходных зон, общественных пространств и других территорий проводило 9596 работников жилищно-коммунальной сферы.
За три дня было использовано 5,6 тыс. тонн песко-соляной смеси, вывезено 12,5 тыс. кубов снега, очищено 5908 дворовых территорий.
В Саратове в уборке города от снега задействована 791 единица техники, свыше 6 тысяч дворников и дорожных рабочих. Было израсходовано 1,6 тыс. тонн песко-соляной смеси и очищено 1657 дворовых территорий.