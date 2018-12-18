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Студенты-рекламисты принимают свой Этический кодекс
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Студенты-рекламисты принимают свой Этический кодекс

Новости / Общество
18 декабря на юридическом факультете СГУ имени Н.Г. Чернышевского на базе кафедры социальных коммуникаций пройдет принятие Этического кодекса поведения члена ЛИССЫ, в 12:00 в 531 аудитории XII корпуса.

Студенты направления «Реклама и связи с общественностью» примут свой Кодекс, регламентирующий правила поведения в социальных сетях.

ЛИССА – Лаборатория Исследования Социально-Сетевой Активности, основанная в апреле 2018 года. Ее цель – изучать, создавать и продвигать креативный контент в социальных сетях. ЛИССА была создана преподавателями и студентами-рекламистами: в рамках Лаборатории студенты посещают мастер-классы, занимаются фотографией и видеосъемкой, учатся основам копирайтинга и изучают научные основы продвижения контента в социальных сетях. 
Как любому объединению, ЛИССЕ нужен был Кодекс, регламентирующий поведение ее участников. Поскольку правила поведения в Интернет-пространстве до сих пор являются дискуссионной проблемой, пользователи социальных сетей каждый день сталкиваются с негативными рисками, большинство из которых имеет репутационный характер. В 2018 году студенты разработали Кодекс, включающий основные права и обязанности рекламиста и PR-специалиста, нормы которого позволят повысить социальную ответственность студента при работе с социальными медиа. Торжественное принятие Кодекса состоится завтра, в нем примут участие ведущие саратовские работодатели в сфере PR и рекламы. Это событие является важной вехой в региональном развитии медиа-профессий.
Время: 18 декабря, 12:00.

Место: XII корпус СГУ, 531 аудитория.

Вход: свободный.
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