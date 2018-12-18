Студенты-рекламисты принимают свой Этический кодекс

просмотров: 224

Студенты направления «Реклама и связи с общественностью» примут свой Кодекс, регламентирующий правила поведения в социальных сетях.ЛИССА – Лаборатория Исследования Социально-Сетевой Активности, основанная в апреле 2018 года. Ее цель – изучать, создавать и продвигать креативный контент в социальных сетях. ЛИССА была создана преподавателями и студентами-рекламистами: в рамках Лаборатории студенты посещают мастер-классы, занимаются фотографией и видеосъемкой, учатся основам копирайтинга и изучают научные основы продвижения контента в социальных сетях.Как любому объединению, ЛИССЕ нужен был Кодекс, регламентирующий поведение ее участников. Поскольку правила поведения в Интернет-пространстве до сих пор являются дискуссионной проблемой, пользователи социальных сетей каждый день сталкиваются с негативными рисками, большинство из которых имеет репутационный характер. В 2018 году студенты разработали Кодекс, включающий основные права и обязанности рекламиста и PR-специалиста, нормы которого позволят повысить социальную ответственность студента при работе с социальными медиа. Торжественное принятие Кодекса состоится завтра, в нем примут участие ведущие саратовские работодатели в сфере PR и рекламы. Это событие является важной вехой в региональном развитии медиа-профессий.Время: 18 декабря, 12:00.Место: XII корпус СГУ, 531 аудитория.Вход: свободный.