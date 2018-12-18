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В Саратове прошел II фестиваль детской казачьей песни «Казачок»

Новости
В Саратове прошел II фестиваль детской казачьей песни «Казачок»


Мероприятие состоялось 14 декабря в Доме культуры химиков.

По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, участниками фестиваля стали порядка 150 юных артистов. Открыл выступления участник всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица» , учащийся казачьего кадетского класса школы №43 Антон Подзоров. Он исполнил казачью народную песню «Черный ворон», которую выбрал и для проекта федерального канала.

Концерт продолжался в течение двух часов. Детские коллективы из Саратова, Маркса, Балашова, Татищева, Красноармейска и других населенных пунктов области показывали свои лучшие творческие номера. Ребята исполняли казачьи песни, танцевали, "рубили" шашкой, водили хороводы.