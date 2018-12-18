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В Дергачевском и Ершовском районах изъята крупная партия "сомнительного" алкоголя

Новости / ЧП
В Дергачевском и Ершовском районах изъята крупная партия "сомнительного" алкоголя


По данному факту возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, оперативниками из незаконного оборота изъята крупная партия немаркированной алкогольной продукции. По подозрению в совершении указанного преступления задержаны четверо жителей Дергачевского и Ершовского районов. Установлена причастность фигурантов к организации крупных поставок и розничного сбыта спиртного сомнительного качества.

Сообщается, что всего в ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более 20 тысяч литров алкогольной продукции различных наименований.