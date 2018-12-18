В Дергачевском и Ершовском районах изъята крупная партия "сомнительного" алкоголя
По данному факту возбуждено уголовное дело.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, оперативниками из незаконного оборота изъята крупная партия немаркированной алкогольной продукции. По подозрению в совершении указанного преступления задержаны четверо жителей Дергачевского и Ершовского районов. Установлена причастность фигурантов к организации крупных поставок и розничного сбыта спиртного сомнительного качества.
Сообщается, что всего в ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более 20 тысяч литров алкогольной продукции различных наименований.