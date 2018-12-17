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Юный музыкант представил премьеру новой песни «Найди меня»

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Премьера новой песни Коли Коробова «Найди меня» состоялась перед новогодними праздниками.

Юный музыкант представил премьеру новой песни «Найди меня»

Юный исполнитель рассказывает в ней о дружбе и внимании друг к другу, о поиске настоящих друзей. Кто-то может услышать в песне и мотивы любви – поклонницы певца могут поспорить, кому Коля посвятил свою песню.
О процессе создания композиции рассказал автор музыки и слов Прохор Янушкевич. В треке использованы разные инструменты – гитары, немного барабанов и древний китайский инструмент эрху. Компанию ему составил знаменитый армянский дудук. Состоялся уникальный синтез звучания дудука, эрху и голоса Коли.
Как известно, на становление Коли Коробова как певца и музыканта большое влияние оказал Алексей Воробьев, исполнивший в дуэте с Колей ряд композиций. Но в песне «Найди меня» Коля выступает абсолютно самостоятельно. Более того, Коля намерен в ближайшее время снять на песню клип, в основу которого положена современная и необычная идея.

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