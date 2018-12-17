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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Саратовской области - на неэпидемическом уровне

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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Саратовской области - на неэпидемическом уровне

По состоянию на 17 декабря тзаболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в целом находится на неэпидемическом уровне. Активность циркуляции респираторных вирусов остается на низком уровне, - сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

В рамках прививочной кампании против гриппа привились 1 124 673 жителя Саратовской области, - уточняют в ведомстве. Мероприятия по обеспечению готовности медицинских организаций области к подъему заболеваемости ОРВИ и гриппом находятся на постоянном контроле и будут продолжены.

Министерство здравоохранения области напоминает о мерах профилактики гриппа. Грипп – острое вирусное инфекционное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи возбудителя, которое характеризуется острым началом, лихорадкой, общей интоксикацией и поражением дыхательных путей.

Наибольшую опасность грипп представляет для малышей в возрасте до 3-х лет, пожилых людей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Именно среди них после перенесенного гриппа часто отмечаются осложнения.

Чтобы защититься от гриппа, необходимо использовать общие меры по профилактике. С момента появления симптомов заболевания следует обратиться к врачу, не занимаясь самолечением.