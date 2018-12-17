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Для Саратова разработан проект модернизации остановочных павильонов

Новости


Выпускники «Школы молодых управленцев» разработали проект модернизации остановочных павильонов в Саратове.

Планируется установка павильонов трех видов. В зависимости от уровня пассажиропотока «умные» остановки будут оснащены «теплыми скамьями», электронной библиотекой, информационным табло с картой города, световым информационным коробом. Также на остановке предусмотрены зона Wi-Fi. В узловых остановочных павильонах с большим пассажиропотоком добавятся функции «климат-контроля», USB-зарядка устройств, места под touch-терминалы с возможностью оплаты услуг и кнопкой вызова такси.

По словам лидера проекта «Создание комплекса высокотехнологических остановок общественного пространства» Юлии Никопоренко, для защиты от вандализма предусмотрены системы вызова экстренных служб и видеокамера с выводом на систему «Безопасный город».