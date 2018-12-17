В Саратовском областном базовом медицинском колледже прошли «Моллесоновские чтения – 2018»
В Саратовском областном базовом медицинском колледже состоялось открытие бюстов выдающимся общественным деятелям Петру Столыпину и Ивану Моллесону, внесшим значительный вклад в становление и развитие медицинского образования в Саратовской области.
Открытие бюстов состоялось в рамках мультидисциплинарной научно-практической конференции по актуальным вопросам медицинского образования и здравоохранения, проводимой в память о выдающемся российском враче-просветителе, основоположнике земской санитарии Иване Моллесоне.
«Моллесон был первым директором фельдшерско-акушерской школы, приемником которой является Саратовский областной базовый медицинский колледж. При нем было развернуто строительство сети лечебных заведений и организация родовспоможения, усилилась борьба с глазными заболеваниями и началось обустройство домов общественного призрения. Ему принадлежит создание школьной гигиены и промышленной санитарии, исследовательские работы по демографии, антропометрии, санитарной статистике и другим насущным вопросам здоровья человека.
На встрече участники мероприятия обсудили развитие земской медицины в Саратовской губернии, особенности медицинского волонтерства.