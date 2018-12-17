17 декабря 2018 22:09 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
20:50 | 17 декабря
Студенты-рекламисты принимают свой Этический кодекс
18:40 | 17 декабря
Юный музыкант представил премьеру новой песни «Найди меня»
18:00 | 17 декабря
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Саратовской области - на неэпидемическом уровне
17:17 | 17 декабря
Для Саратова разработан проект модернизации остановочных павильонов
16:51 | 17 декабря
В Саратовском областном базовом медицинском колледже прошли «Моллесоновские чтения – 2018»
16:07 | 17 декабря
Константин Лоханов стал чемпионом мира в командном Первенстве
15:21 | 17 декабря
Сотрудники ГИБДД напомнят родителям о школьников о безопасности во время зимних каникул
14:28 | 17 декабря
В день открытия Года театра в библиотеках Саратова прошли книжные выставки и тематические мероприятия
13:35 | 17 декабря
Предъявлено обвинение полицейскому, сбившему насмерть женщину
12:44 | 17 декабря
Завтра в Саратове будут регистрировать браки до полуночи
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратовском областном базовом медицинском колледже прошли «Моллесоновские чтения – 2018»

Новости


В Саратовском областном базовом медицинском колледже состоялось открытие бюстов выдающимся общественным деятелям Петру Столыпину и Ивану Моллесону, внесшим значительный вклад в становление и развитие медицинского образования в Саратовской области.

Открытие бюстов состоялось в рамках мультидисциплинарной научно-практической конференции по актуальным вопросам медицинского образования и здравоохранения, проводимой в память о выдающемся российском враче-просветителе, основоположнике земской санитарии Иване Моллесоне.

«Моллесон был первым директором фельдшерско-акушерской школы, приемником которой является Саратовский областной базовый медицинский колледж. При нем было развернуто строительство сети лечебных заведений и организация родовспоможения, усилилась борьба с глазными заболеваниями и началось обустройство домов общественного призрения. Ему принадлежит создание школьной гигиены и промышленной санитарии, исследовательские работы по демографии, антропометрии, санитарной статистике и другим насущным вопросам здоровья человека.

На встрече участники мероприятия обсудили развитие земской медицины в Саратовской губернии, особенности медицинского волонтерства.