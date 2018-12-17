В день открытия Года театра в библиотеках Саратова прошли книжные выставки и тематические мероприятия

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Сразу несколько мероприятий прошло в Центральной городской библиотеке. В фойе была оформлена книжно–иллюстративная выставка «Волшебный мир театра», которая знакомила посетителей с книгами об истории возникновения и развития театра, видах театрального искусства, известных театральных деятелях.В рамках проекта «Книгу области листая» была организована выставка «Драмтеатр. К 215-летию основания Саратовского государственного академического драматического театра им. И. А. Слонова». В экспозиции были представлены копии архивных документов, в том числе фотографий, рассказывающих об истории театра, а также книги по истории саратовских театров из фонда Центра муниципальной и краеведческой информации.В Отделе искусств прошла праздничная программа, в ходе которой присутствующих познакомили с историей возникновения театра, представили им небольшие сценические выступления.Одной из площадок открытия Года театра стала Центральная городская библиотека для детей и юношества, в которой состоялась встреча воспитанников МДОУ «Детский сад № 104» с актерами театра «Планета Карамелька». Ребятам рассказали, как устроен театр, зачем нужны декорации, с помощью чего создаются сценические эффекты.Тематические мероприятия прошли и в других библиотеках города. Об этом сообщает пресс-служба МУК "Централизованная библиотечная система".