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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Сотрудники ГИБДД напомнят родителям о школьников о безопасности во время зимних каникул

Новости
Сотрудники ГИБДД напомнят родителям о школьников о безопасности во время зимних каникул

Сегодня в Саратовской области стартовало профилактическое мероприятие «Внимание, каникулы!».

По данным ГИБДД Саратовской области, за 11 месяцев текущего года зарегистрировано 346 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет. В них пострадали 383 юных участников дорожного движения, 8 детей погибли.

Чтобы напомнить несовершеннолетним о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и обратить внимание взрослых к проблеме дорожной безопасности детей, в период с 17 декабря по 13 января будет проводиться профилактическое мероприятие «Внимание, каникулы!».

В этот период сотрудники ГИБДД будут уделять особое внимание профилактике аварийности с участием детей, как в отношении нарушений правил дорожного движения водителями, связанных с непредставлением преимущества пешеходам и перевозкой детей в транспортных средствах, так и нарушений правил перехода проезжей части взрослыми в присутствии детей.

Кроме того, перед началом каникул сотрудники Госавтоинспекции посетят образовательные учреждения области, где проведут профилактические беседы с учащимися по безопасности дорожного движения. Они также примут участие в общешкольных родительских собрания. Внимание взрослых будет акцентировано на обязательном использовании детских удерживающих устройств при перевозке юных пассажиров в автомобилях и применении световозвращающих элементов на верхней одежде в темное время суток.