Сотрудники ГИБДД напомнят родителям о школьников о безопасности во время зимних каникул

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По данным ГИБДД Саратовской области, за 11 месяцев текущего года зарегистрировано 346 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет. В них пострадали 383 юных участников дорожного движения, 8 детей погибли.Чтобы напомнить несовершеннолетним о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и обратить внимание взрослых к проблеме дорожной безопасности детей, в период с 17 декабря по 13 января будет проводиться профилактическое мероприятие «Внимание, каникулы!».В этот период сотрудники ГИБДД будут уделять особое внимание профилактике аварийности с участием детей, как в отношении нарушений правил дорожного движения водителями, связанных с непредставлением преимущества пешеходам и перевозкой детей в транспортных средствах, так и нарушений правил перехода проезжей части взрослыми в присутствии детей.Кроме того, перед началом каникул сотрудники Госавтоинспекции посетят образовательные учреждения области, где проведут профилактические беседы с учащимися по безопасности дорожного движения. Они также примут участие в общешкольных родительских собрания. Внимание взрослых будет акцентировано на обязательном использовании детских удерживающих устройств при перевозке юных пассажиров в автомобилях и применении световозвращающих элементов на верхней одежде в темное время суток.