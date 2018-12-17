Предъявлено обвинение полицейскому, сбившему насмерть женщину
Мужчина уже уволен из органов внутренних дел.
В Саратовской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 22–летнего сотрудника ОМВД РФ по Петровскому району. Напомним, что 12 декабря около 7 часов утра обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем "Лада Приора", допустил наезд на 52-летнюю женщину-пешехода, шедшую по обочине. От полученных телесных повреждений потерпевшая погибла на месте.
По факту нарушения правил дорожного движения, совершенного лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, было возбуждено уголовное дело. Вину в инкриминируемом деянии полицейский признал полностью.
Как пояснили в пресс-службе регионального управления МВД, полицейский уволен за совершение проступка порочащего честь сотрудника
из органов внутренних дел. Его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
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