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Предъявлено обвинение полицейскому, сбившему насмерть женщину

Новости / ЧП
Предъявлено обвинение полицейскому, сбившему насмерть женщину


Мужчина уже уволен из органов внутренних дел.

В Саратовской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 22–летнего сотрудника ОМВД РФ по Петровскому району. Напомним, что 12 декабря около 7 часов утра обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем "Лада Приора", допустил наезд на 52-летнюю женщину-пешехода, шедшую по обочине. От полученных телесных повреждений потерпевшая погибла на месте.

По факту нарушения правил дорожного движения, совершенного лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, было возбуждено уголовное дело. Вину в инкриминируемом деянии полицейский признал полностью.

Как пояснили в пресс-службе регионального управления МВД, полицейский уволен за совершение проступка порочащего честь сотрудника
из органов внутренних дел. Его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Фото https://cod-14.ru