Завтра в Саратове будут регистрировать браки до полуночи
18 декабря, в День работников органов ЗАГС России, пройдет акция «Не проспи брачную ночь в ЗАГСе».
В нашем региона подобное мероприятие будет организовано в четвертый раз. В этом году жители города впервые самостоятельно выбирали вариант тематики проведения «ночных браков» путем интерактивного голосования.
- «Браки при свете луны» пройдут в духе двадцатых годов. В последнюю красивую дату года во Дворце бракосочетаний под звуки джаза и блюза в «винтажном стиле» узаконят отношения 14 влюбленных пар, - сообщает управление по делам ЗАГС правительства области.
Фото https://ainuregina.parte.info