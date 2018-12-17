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Завтра в Саратове будут регистрировать браки до полуночи
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Завтра в Саратове будут регистрировать браки до полуночи

Новости
Завтра в Саратове будут регистрировать браки до полуночи


18 декабря, в День работников органов ЗАГС России, пройдет акция «Не проспи брачную ночь в ЗАГСе».

В нашем региона подобное мероприятие будет организовано в четвертый раз. В этом году жители города впервые самостоятельно выбирали вариант тематики проведения «ночных браков» путем интерактивного голосования.

- «Браки при свете луны» пройдут в духе двадцатых годов. В последнюю красивую дату года во Дворце бракосочетаний под звуки джаза и блюза в «винтажном стиле» узаконят отношения 14 влюбленных пар, - сообщает управление по делам ЗАГС правительства области.

Фото https://ainuregina.parte.info