Саратовский конькобежец одержал победу на этапе Кубка мира в Нидерландах
Данила Семериков стал сильнейшим на дистанции 5000 м.
С 14 по 16 декабря в голландском городе Херенвене прошел четвертый этап Кубка мира 2018/2019 по конькобежному спорту.
В соревнованиях принял участие саратовский спортсмен Данила Семериков. Он занял первое место на дистанции 5000 м. По информации министерства молодежной политики и спорта области, Семериков прошел трассу за 6 минут 8,96 секунды, тем самым установив новый личный рекорд и рекорд трассы.
Победа Данилы стала, действительно, исторической. Он одержал победу в стране, где бег на коньках является практически национальным видом спорта. Стоит также отметить, что саратовец опередил серебряного призера Пхенчхана голландца Патрика Руста и его легендарного соотечественника, четырехкратного олимпийского чемпиона Свена Крамера, который, кстати, завоевал три олимпийских золота как раз на дистанции 5000 м.
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