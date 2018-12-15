Полина Богусевич выпустила сольную песню и клип «Я не один»
Полина Богусевич, победитель международного конкурса «Детское Евровидение 2017», выпустила песню и клип «Я не один», посвященную брошенным родителями детям.
В связи с этим событием в пресс-центре ТАСС 27 ноября 2018 года состоялась пресс-конференция юной певицы.
Песня Полины затрагивает очень сложную и болезненную тему выбора ребенком, оставленном родителями в раннем детстве в детдоме, между приемными родителями и мамой, появившейся вновь в его жизни спустя много лет. Слова и музыку к песне написал певец и композитор Зариф Норов, создатель гимнов музыкальной премии MusicBox и межнационального молодежного лагеря «Поколение». Среди тех, с кем работал автор – Рагда Ханиева, Гела Гуралиа. Зариф Норов также принимал участие в популярных музыкальных телепроектах «Голос», «Главная сцена», «Победитель».
Песню и клип Полины Богусевич высоко оценили СМИ и аудитория. Песня попала в топ-чарты Itunes, а клип набрал свыше 5 млн просмотров на Youtube, Вконтакте и Одноклассниках.
В связи с этим событием в пресс-центре ТАСС 27 ноября 2018 года состоялась пресс-конференция юной певицы.
Песня Полины затрагивает очень сложную и болезненную тему выбора ребенком, оставленном родителями в раннем детстве в детдоме, между приемными родителями и мамой, появившейся вновь в его жизни спустя много лет. Слова и музыку к песне написал певец и композитор Зариф Норов, создатель гимнов музыкальной премии MusicBox и межнационального молодежного лагеря «Поколение». Среди тех, с кем работал автор – Рагда Ханиева, Гела Гуралиа. Зариф Норов также принимал участие в популярных музыкальных телепроектах «Голос», «Главная сцена», «Победитель».
Песню и клип Полины Богусевич высоко оценили СМИ и аудитория. Песня попала в топ-чарты Itunes, а клип набрал свыше 5 млн просмотров на Youtube, Вконтакте и Одноклассниках.