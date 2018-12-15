Русская Барби выбрана участницей конкурса красоты на Филиппинах
На завершившемся конкурсе красоты «Мисс Звезда России 2018» первое место заняла Русская Барби Таня Тузова.
Она победила 30 тысяч участниц, приехавших со всей России, оказавшись достойной победительницей. Таня, по мнению экспертов, полностью соответствует строгим критериям отбора, поэтому будет представительницей России на очень престижном в мире конкурсе красоты «Miss Intercontinental». Победительница определялась членами экспертной комиссии, в которую вошли представители международных конкурсов красоты, эксперты мирового уровня в области спорта, красоты и бизнеса, а также организационный комитет «Мисс Звезда России». Местом проживания, проведения фотосессий, интервью и ежедневных съемок выбран самый дорогостоящий отель Манилы.
Проведение конкурса красоты «Miss Intercontinental» организуется в Филиппинах, где Русская красавица будет бороться за уникальную бриллиантовую корону с 40 участницами из других стран. Стоимость короны, в которую входит 720 бриллиантов, достигает свыше 361 тысячи долларов. Цена этой награды выше всех остальных корон, которые вручают победительницам международных конкурсов красоты. Русскую Барби переполняет гордость за свое участие в конкурсе. Таня просит своих российских болельщиков о поддержке и обещает одержать в этом конкурсе победу. Конкурс будет транслироваться во многих странах. Всем участницам предстоит непростая борьба. Но Таня уверена в своих силах, ведь красота российских девушек давно признана во всем мире.
Она победила 30 тысяч участниц, приехавших со всей России, оказавшись достойной победительницей. Таня, по мнению экспертов, полностью соответствует строгим критериям отбора, поэтому будет представительницей России на очень престижном в мире конкурсе красоты «Miss Intercontinental». Победительница определялась членами экспертной комиссии, в которую вошли представители международных конкурсов красоты, эксперты мирового уровня в области спорта, красоты и бизнеса, а также организационный комитет «Мисс Звезда России». Местом проживания, проведения фотосессий, интервью и ежедневных съемок выбран самый дорогостоящий отель Манилы.
Проведение конкурса красоты «Miss Intercontinental» организуется в Филиппинах, где Русская красавица будет бороться за уникальную бриллиантовую корону с 40 участницами из других стран. Стоимость короны, в которую входит 720 бриллиантов, достигает свыше 361 тысячи долларов. Цена этой награды выше всех остальных корон, которые вручают победительницам международных конкурсов красоты. Русскую Барби переполняет гордость за свое участие в конкурсе. Таня просит своих российских болельщиков о поддержке и обещает одержать в этом конкурсе победу. Конкурс будет транслироваться во многих странах. Всем участницам предстоит непростая борьба. Но Таня уверена в своих силах, ведь красота российских девушек давно признана во всем мире.