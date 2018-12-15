Русская Барби выбрана участницей конкурса красоты на Филиппинах

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Она победила 30 тысяч участниц, приехавших со всей России, оказавшись достойной победительницей. Таня, по мнению экспертов, полностью соответствует строгим критериям отбора, поэтому будет представительницей России на очень престижном в мире конкурсе красоты «Miss Intercontinental». Победительница определялась членами экспертной комиссии, в которую вошли представители международных конкурсов красоты, эксперты мирового уровня в области спорта, красоты и бизнеса, а также организационный комитет «Мисс Звезда России». Местом проживания, проведения фотосессий, интервью и ежедневных съемок выбран самый дорогостоящий отель Манилы.Проведение конкурса красоты «Miss Intercontinental» организуется в Филиппинах, где Русская красавица будет бороться за уникальную бриллиантовую корону с 40 участницами из других стран. Стоимость короны, в которую входит 720 бриллиантов, достигает свыше 361 тысячи долларов. Цена этой награды выше всех остальных корон, которые вручают победительницам международных конкурсов красоты. Русскую Барби переполняет гордость за свое участие в конкурсе. Таня просит своих российских болельщиков о поддержке и обещает одержать в этом конкурсе победу. Конкурс будет транслироваться во многих странах. Всем участницам предстоит непростая борьба. Но Таня уверена в своих силах, ведь красота российских девушек давно признана во всем мире.