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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В саратовских школах прошла акция "Безопасные зимние каникулы"

Новости
В саратовских школах прошла акция "Безопасные зимние каникулы"

Врачи напоминают о том, что в период зимних каникул возрастает количество обращений жителей, в том числе детей, в трампункты.

Для предотвращения проблемы по инициативе областного минздрава в преддверии новогодних праздников в общеобразовательных и средних специальных учебных организациях области состоялись профилактические мероприятия «Безопасные зимние каникулы». Акции организованы специалистами ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской профилактики».

«Для того, чтобы зимние каникулы запомнились весельем, а не посещением врача и больничной палатой, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. Прежде всего, кататься на санках, лыжах и коньках следует только в специально оборудованных местах. Нельзя спускаться на санках лежа головой вперед - это может привести к травмам. Не привязывайте санки друг к другу: перевернувшись, одни санки потянут за собой другие. Категорически запрещается кататься на санках, прикрепленных к транспортным средствам», - призвали школьников медики.

Также специалисты Центра медпрофилактики напомнили о правилах пожарной безопасности.

«Основная причина пожаров и получения ожогов в новогодние праздники - неправильное использование или использование неисправных пиротехнических изделий. Необходимо внимательно прочитать инструкцию и выполнять запуск пиротехники строго по правилам. Запускать фейерверки, петарды внутри помещений, а также с балконов, вблизи жилых зданий, возле новогодних елок строго запрещено! Категорически запрещается запускать самостоятельно петарды, фейерверки, поджигать бенгальские огни, взрывать хлопушки - детям. При соблюдении этих несложных правил, зимние каникулы пройдут весело и беззаботно», - рассказали школьникам специалисты областного центра медицинской профилактики.