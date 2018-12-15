Новогодние каникулы продлятся десять дней
В новогодние праздники жители области будут отдыхать с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года включительно.
В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово.
В этом году суббота 29 декабря будет последним рабочим днем 2018 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2017 № 1250 «О переносе выходных дней в 2018 году». Продолжительность рабочего дня сокращается на один час.
Таким образом, для жителей области новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 30 декабря 2018 года (воскресенье) по 8 января 2019 года (вторник) включительно. Первым рабочим днем 2019 года станет среда, 9 января.
Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни регламентируется статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которой работа в эти дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере:
– сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам;
– работникам, труд которых оплачивается по дневным (часовым) тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной (часовой) ставки;
– работникам, получающим оклад, - не менее одинарной ставки СВЕРХ оклада, если работа производится в пределах нормы рабочего времени в месяц, и не менее двойной ставки СВЕРХ оклада, если работа производится сверх нормы рабочего времени в месяц.
По желанию работника ему может быть предоставлен дополнительный день отдыха за каждый отработанный день в выходной или праздничное нерабочее время. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Нормы, установленные в Трудовом кодексе, являются обязательным минимумом.
Согласно части 3 статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации всем работникам, не привлекающимся к работе в праздничные дни (кроме тех, кто получает месячный оклад), за указанные дни должно быть выплачено дополнительное вознаграждение. Размер вознаграждения и порядок его выплаты определяются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами организации, принимаемыми с учетом мнения профсоюза. Данные вопросы могут быть отражены и в трудовом договоре.
Суммы расходов на выплату дополнительного вознаграждения за нерабочие праздничные дни относятся к расходам на оплату труда в полном размере.
Для работников, получающих оклад, наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы.