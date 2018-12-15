Очередная встреча из цикла "Легенды саратовской драмы" будет посвящена актрисе Людмиле Гришиной
В этом сезоне Саратовский академический театр драмы продолжает цикл вечеров «Легенды Саратовского театра драмы».
Все желающие приглашаются 22 декабря в Музей театра, где состоится двенадцатая встреча (вторая – в этом сезоне).
Вместе с Дашей Родимовой и Зоей Юдиной собравшиеся будут признаваться в любви народной артистке России Людмиле Гришиной –
настоящей Легенде театра.
Приход с цветами горячо приветствуется.
Начало в 17.00
Автор цикла Ольга Харитонова
Для всех желающих, вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте театра.