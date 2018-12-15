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МЧС предупреждает о сильном снеге и слабой метели
16:53 | 14 декабря
Новогодние каникулы продлятся десять дней
16:08 | 14 декабря
Очередная встреча из цикла "Легенды саратовской драмы" будет посвящена актрисе Людмиле Гришиной
15:19 | 14 декабря
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14:21 | 14 декабря
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13:25 | 14 декабря
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12:39 | 14 декабря
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11:42 | 14 декабря
Председатель городского комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Геннадий Свиридов прокомментировал ситуацию с уборкой снега на саратовских улицах
10:55 | 14 декабря
В Саратовской области сотрудники полиции вновь стали фигурантами уголовного дела
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Очередная встреча из цикла "Легенды саратовской драмы" будет посвящена актрисе Людмиле Гришиной

Новости
Очередная встреча из цикла "Легенды саратовской драмы" будет посвящена актрисе Людмиле Гришиной

В этом сезоне Саратовский академический театр драмы продолжает цикл вечеров «Легенды Саратовского театра драмы».

Все желающие приглашаются 22 декабря в Музей театра, где состоится двенадцатая встреча (вторая – в этом сезоне).

Вместе с Дашей Родимовой и Зоей Юдиной собравшиеся будут признаваться в любви народной артистке России Людмиле Гришиной –
настоящей Легенде театра.

Приход с цветами горячо приветствуется.

Начало в 17.00

Автор цикла Ольга Харитонова

Для всех желающих, вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте театра.