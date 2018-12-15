Чемпионат и первенство области по плаванию стали самыми массовыми за последние годы
12-14 декабря в Саратове (бассейн «Юность», ул. Большая Затонская, 3 А) проходят чемпионат и первенство области по плаванию.
В чемпионате участвуют мужчины и женщины, в первенстве - юниоры 2002 года рождения и младше, юниорки 2004 г.р. и младше. Соревнования проводятся СРОО «Федерация плавания» при поддержке министерства молодежной политики и спорта Саратовской области. Как отметил руководитель федерации Александр Грачев, в этом году на соревнования приехали больше 200 спортсменов – это самые массовые областные состязания за последние годы.
Главный судья соревнований – Глыба Михаил Алексеевич.
Победители соревнований определяются по абсолютно лучшему результату на каждой дистанции в каждой возрастной категории.