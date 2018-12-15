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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Чемпионат и первенство области по плаванию стали самыми массовыми за последние годы

Новости


12-14 декабря в Саратове (бассейн «Юность», ул. Большая Затонская, 3 А) проходят чемпионат и первенство области по плаванию.

В чемпионате участвуют мужчины и женщины, в первенстве - юниоры 2002 года рождения и младше, юниорки 2004 г.р. и младше. Соревнования проводятся СРОО «Федерация плавания» при поддержке министерства молодежной политики и спорта Саратовской области. Как отметил руководитель федерации Александр Грачев, в этом году на соревнования приехали больше 200 спортсменов – это самые массовые областные состязания за последние годы.

Главный судья соревнований – Глыба Михаил Алексеевич.

Победители соревнований определяются по абсолютно лучшему результату на каждой дистанции в каждой возрастной категории.