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Председатель городского комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Геннадий Свиридов прокомментировал ситуацию с уборкой снега на саратовских улицах

Новости
Председатель городского комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Геннадий Свиридов прокомментировал ситуацию с уборкой снега на саратовских улицах

Геннадий Свиридов прокомментировал ситуацию с уборкой снега на саратовских улицах:

- Работы по устранению последствий осадков на улично-дорожной сети города осуществляются в круглосуточном режиме. Ежедневно на уборку города выходит до 170 рабочих муниципальных коммунальных служб и до 150 единиц спецтехники. График составлен таким образом, чтобы не затруднять работу общественного и личного транспорта в «часы пик» утром и вечером. Кроме того, в это время работа спецтехники на основных магистралях (дорогах первой категории) менее эффективна, в связи с чем она перемещается на дороги-дублеры и улицы районного значения (второй категории).

У нас налажено взаимодействие с ГИБДД, сотрудники Госавтоинспекции мониторят въезды в город, спуски и путепроводы, отсекается крупногабаритный транспорт. Фуры допускаются в город только в ночные часы, когда меньше трафик. При возникновении осложнений на проезжей части, например, когда застревает тяжелогруз, полицейские совместно с дорожниками оказывают помощь в перенаправлении транспортных потоков на прилегающие улицы.

Сегодня утром глава города Михаил Исаев дал оперативное поручение нашему комитету и комитету по ЖКХ усилить работу по очистке улиц и дворов. Так, помимо профильных подведомственных организаций – МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой» – приводить в порядок придомовые территории будут более 1900 сотрудников управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. Дворовые территории будут очищать 57 единиц техники. Решить вопрос уборки снега помогут промышленные предприятия, которые привлекут к работам почти 400 человек и 85 спецмашин, а также собственники торговых точек – 2518 рабочих и около 100 единиц спецтехники.

Особое внимание будет уделено проезжей части, сложным спускам и подъемам, подходам к социальным объектам и остановочным павильонам.