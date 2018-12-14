В минувшие сутки в огне погибли три человека
В минувшие сутки в Саратовской области пожарно – спасательные подразделения ликвидировали семь пожаров.
Вчера в 10.30 на пульт «01» города Ртищево поступил сигнал о пожаре в двухквартирном жилом доме на улице Дзержинского. Площадь пожара составила 24 квадратных метра. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. На тушение выезжали 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Пострадавших нет.
В семь утра того же дня в Ивантеевке горел частный деревянный дом в поселке Знаменский. Площадь пожара составила 69 квадратных метров. При тушении пожара обнаружено тело женщины 1966 года рождения. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.
Сегодня в полночь на пульт "01" в Вольске поступил сигнал о пожаре в частном доме в селе Ивановка. Площадь пожара составила 50 "квадратов". В результате пожара погибли 2 человека (мужчина и женщина, данные устанавливаются), их тела обнаружили пожарные при разборке конструкций. На тушение выезжали 3 единицы техники, 8 человека личного состава.