14 декабря 2018 16:46 ПЯТНИЦА
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15:19 | 14 декабря
Чемпионат и первенство области по плаванию стали самыми массовыми за последние годы
14:21 | 14 декабря
Саратовцев приглашают послушать «Музыку сердца»
13:25 | 14 декабря
В минувшие сутки в огне погибли три человека
12:39 | 14 декабря
Продолжаются ремонтные работы на саратовском водопроводе
11:42 | 14 декабря
Председатель городского комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Геннадий Свиридов прокомментировал ситуацию с уборкой снега на саратовских улицах
10:55 | 14 декабря
В Саратовской области сотрудники полиции вновь стали фигурантами уголовного дела
10:00 | 14 декабря
Улицы Саратова продолжают чистить от снега
09:08 | 14 декабря
"СГАУ-Саратов" одержал победу на выезде
18:00 | 13 декабря
Саратовских школьников приглашают в «Волшебный мир кино»
17:10 | 13 декабря
В ближайшие сутки в области ожидается снегопад и метель
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В минувшие сутки в огне погибли три человека

Новости
В минувшие сутки в огне погибли три человека

В минувшие сутки в Саратовской области пожарно – спасательные подразделения ликвидировали семь пожаров.

Вчера в 10.30 на пульт «01» города Ртищево поступил сигнал о пожаре в двухквартирном жилом доме на улице Дзержинского. Площадь пожара составила 24 квадратных метра. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. На тушение выезжали 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Пострадавших нет.

В семь утра того же дня в Ивантеевке горел частный деревянный дом в поселке Знаменский. Площадь пожара составила 69 квадратных метров. При тушении пожара обнаружено тело женщины 1966 года рождения. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.

Сегодня в полночь на пульт "01" в Вольске поступил сигнал о пожаре в частном доме в селе Ивановка. Площадь пожара составила 50 "квадратов". В результате пожара погибли 2 человека (мужчина и женщина, данные устанавливаются), их тела обнаружили пожарные при разборке конструкций. На тушение выезжали 3 единицы техники, 8 человека личного состава.