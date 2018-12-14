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Продолжаются ремонтные работы на саратовском водопроводе

Новости
Продолжаются ремонтные работы на саратовском водопроводе

Для ликвидации повреждений на городском водопроводе сегодня, 14 декабря, ориентировочно до 24.00, ведутся ремонтные работы по адресам:

- Гусельская (дома №№4а, 6, 6а); Гусельский переулок (дома №№1-4); Чкалова (дом №27); 1-й пр. Строителей (дома №№10, 12); пр. Строителей (дом №20); Черниговская (дом №31); Рижская (дом №2а); Песочная (дома №№1, 2, 4); Авиационная (дома №№40, 42, 44), а также частные домовладения по улицам: Клещевская, Авиационная, Овражная, Песочная, 2-я Песочная, Черниговская, Гусельская, Квартальная, Восточная, Гомельская, Тележная, Енисейская, Чкалова, Прудная, Приовражная, Вольские пр., Центральная, Песочный пр., Солнечный пр., Куйбышева, Полевая, Белинского.

-ул. Батавина, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 15, Бардина, 2, 3, 4, 6, 6а, 8, 10, 2-я Электронная, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ул. Уфимцева, 1, 2, 3, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10, 12, 12а, Тархова, 24, 26, 27, 27б, 28, 29, 30, 33, 32, 34, 35, 35а, 40, Чехова, 9, 10, 12/36, Мамонтова, 3, 5, Топольчанская, 3б.