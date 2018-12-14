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14:21 | 14 декабря
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13:25 | 14 декабря
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12:39 | 14 декабря
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11:42 | 14 декабря
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10:55 | 14 декабря
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Саратовцев приглашают послушать «Музыку сердца»

Новости / Культура
Саратовцев приглашают послушать «Музыку сердца»


16 декабря в 15.00 в литературно-музыкальной гостиной Центральной городской библиотеки состоится вечер «Юбилейный калейдоскоп».

По информации организаторов, в этот день с музыкальной программой выступит ансамбль хоровой миниатюры «Музыка сердца» (художественный руководитель Виктория Ковалева). Коллектив создан при областном Доме работников искусств.

В исполнении ансамбля прозвучат произведения известных композиторов и поэтов, всеми любимые песни, романсы, шлягеры.

Фото http://saratov-news.net