Саратовцев приглашают послушать «Музыку сердца»
16 декабря в 15.00 в литературно-музыкальной гостиной Центральной городской библиотеки состоится вечер «Юбилейный калейдоскоп».
По информации организаторов, в этот день с музыкальной программой выступит ансамбль хоровой миниатюры «Музыка сердца» (художественный руководитель Виктория Ковалева). Коллектив создан при областном Доме работников искусств.
В исполнении ансамбля прозвучат произведения известных композиторов и поэтов, всеми любимые песни, романсы, шлягеры.
Фото http://saratov-news.net