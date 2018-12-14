В Саратовской области сотрудники полиции вновь стали фигурантами уголовного дела

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По информации СУ СКР по Саратовской области, 13 декабря в период с 8 до 9 часов утра полицейские, несшие службу на стационарном посту на Славянской площади Саратова, остановили автомобиль, оснащенный прицепом, документов на который у водителя не имелось. Для не привлечения к административной ответственности за данное правонарушение сотрудники полиции потребовали у водителя 10 тысяч рублей. Поскольку денег у мужчины при себе не имелось, злоумышленники отпустили его снять средства с банковской карты. Вместо этого тот обратился с заявлением в правоохранительные органы.В тот же день около 12 часов инспектора ДПС получили лично запрашиваемую сумму от нарушителя. Противоправные действия злоумышленников были пресечены сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Саратовской области. В отношении них возбуждено уголовное дело, проводится следствие.Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, по данному факту проводится служебная проверка. Если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел, понесут наказание в соответствии с законодательством, аих непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.Фото http://13brothers.com