Улицы Саратова продолжают чистить от снега
В дневное время на будут работать 165 рабочих и 142 единицы спецтехники МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города».
По информации городского комитета дорожного хозяйства, сегодня во всех районах Саратова продолжается очистка дорожного полотна, тротуаров и общественных территорий от последствий снегопада. Основное внимание сотрудники коммунальных служб уделяют автомобильным магистралям, подходам к остановочным павильонам и социальным объектам.
За минувшие сутки было вывезено 2816 куб. м снега и наледи, израсходовано 552 т песко-соляной смеси и 136 т реагентов.
В мэрии напомнили, что сегодня прогнозируется сильный снег, слабая метель с ухудшением видимости до 500 м. На дорогах возможны снежные заносы. Жителей просят соблюдать осторожность при перемещении по городу.
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