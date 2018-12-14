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"СГАУ-Саратов" одержал победу на выезде

Новости / Спорт
"СГАУ-Саратов" одержал победу на выезде


Вчера в Снежинске наши гандболисты провели матч с местным "Сунгулем".

Напомним, что в этом году команды уже встречались в Саратове, тогда на голову были сильнее "аграрии". Играть на выезде психологически сложнее, что подтвердил состоявшийся 10 декабря матч в Уфе "УНГТУ-ВНЗМ". Там для саратовцев сложилась непростая игра, в которой они на последней минуте смогли добиться ничейного результата. Встреча в Снежинске в какой-то степени должна была стать "работой над ошибками".

С первых минут гости старались показать, что извлекли урок из потери очков в Уфе. Правда, созданное при этом преимущество продержалось недолго. Игра выровнялась, и в какой-то момент "Сунгуль" вышел вперед - 10:8. Однако "волжане" провели ударно последнюю пятиминутку первого тайма и смогли не только сравнять счет, но и выйти вперед. Итог первой половины матча - 11:14 в пользу "СГАУ-Саратов".

Второй тайм прошел под полным контролем саратовской команды. На протяжении всего второго тайма сохранялся отрыв в 3-5 мячей, что позволило "СГАУ-Саратов" довести матч до победы - 28:33.

Как сообщает пресс-служба клуба, это позволило нашим гандболистам догнать по очкам 17-ти кратных чемпионов России "Чеховских медведей".

Следующий свой матч "аграрии" проведут 19 декабря в 18-30 в ФОК "Юбилейный" против уфимского "УГНТУ-ВНЗМ".