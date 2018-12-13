Саратовских школьников приглашают в «Волшебный мир кино»
Фестиваль с таким названием пройдет в Саратовской области с 20 декабря по 10 января.
По информации областного методического киновидеоцентра, торжественное открытие фестиваля состоится 20 декабря в кинозале «На Рижской». Первыми зрителями нового праздничного новогоднего представления областного киновидеоцентра станут воспитанники школы для обучающихся по адаптированным образовательным программам №4 Саратова.
Ребята увидят интерактивную программу «Новогодние краски». Их ждет путешествие в жаркие страны и знакомство с необычными киногероями, которые помогут Снегурочке и Деду Морозу сделать любимый праздник ярким и незабываемым. После мероприятия школьникам будет представлен новогодний художественный фильм.
По данным организаторов, с 20 по 29 декабря в кинозале «На Рижской» пройдет 21 новогоднее представление.
Фото http://www.cinerunner.com