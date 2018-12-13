13 декабря 2018 22:05 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 13 декабря
Саратовских школьников приглашают в «Волшебный мир кино»
17:10 | 13 декабря
В ближайшие сутки в области ожидается снегопад и метель
16:19 | 13 декабря
Дополнительные пригородные поезда будут курсировать в преддверии новогодних праздничных дней в Саратовском регионе
15:27 | 13 декабря
В Сочи состоится финал акции "Уличный красава"
14:39 | 13 декабря
Студентка Поволжского института управления РАНХиГС Алла Чанглян приняла участие в работе Глобального молодежного форума
13:45 | 13 декабря
Жители трех районов Заволжья примут участие в фестивале «Ветеранские заплывы»
11:59 | 13 декабря
Ксения Комал написала новый детективный роман «Маскарад»
11:47 | 13 декабря
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
10:50 | 13 декабря
Саратовский комбикормовый завод остался без тепла из-за долгов
10:34 | 13 декабря
Министерство сельского хозяйства рассказало о развитии регионального мелиоративного комплекса
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В ближайшие сутки в области ожидается снегопад и метель

Новости
В ближайшие сутки в области ожидается снегопад и метель


МЧС призывает население соблюдать меры личной безопасности.

По данным Саратовского Гидрометцентра, завтра, 14 декабря, местами по области ожидается сильный снег (6-19 мм), усиление северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с, слабая метель с ухудшением видимости 500-1000 м. На дорогах возможны снежные заносы.

В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Саратовской области убедительно просит соблюдать основные меры личной безопасности. В частности, водителям рекомендуют «переобуть» автомобиль в соответствии с сезоном, трогаться с места на низкой передаче на малых оборотах, двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживленным движением. При движении важно сохранять более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными средствами, так как тормозной путь на скользкой дороге значительно увеличивается, во избежание заноса не делать резких маневров.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «01», «101».

Фото http://cdn-st1.rtr-vesti.ru