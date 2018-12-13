В ближайшие сутки в области ожидается снегопад и метель

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По данным Саратовского Гидрометцентра, завтра, 14 декабря, местами по области ожидается сильный снег (6-19 мм), усиление северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с, слабая метель с ухудшением видимости 500-1000 м. На дорогах возможны снежные заносы.В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Саратовской области убедительно просит соблюдать основные меры личной безопасности. В частности, водителям рекомендуют «переобуть» автомобиль в соответствии с сезоном, трогаться с места на низкой передаче на малых оборотах, двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживленным движением. При движении важно сохранять более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными средствами, так как тормозной путь на скользкой дороге значительно увеличивается, во избежание заноса не делать резких маневров.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «01», «101».Фото http://cdn-st1.rtr-vesti.ru